Allerta Meteo Sicilia: arrivano forti temporali

Una perturbazione proveniente dal Canale di Sicilia porterà piogge e temporali sulla Sicilia tra la tarda serata di oggi e la prima parte della giornata di domani. Le zone maggiormente interessate saranno l’agrigentino, il trapanese meridionale, il palermitano interno e la Sicilia centrale.

Possibili forti rovesci

I fenomeni meteorologici previsti saranno generalmente poco organizzati, ma non si escludono rovesci di forte intensità e accumuli più corposi in alcune aree. Al momento, sussiste un margine di incertezza sulla posizione esatta dei fenomeni più intensi, con alcuni modelli che indicano il lato occidentale della Sicilia come maggiormente colpito, mentre altri suggeriscono il lato orientale, tra l’agrigentino orientale e il ragusano.

Autunno alle porte

Negli ultimi giorni, la Sicilia ha sperimentato condizioni meteorologiche tipicamente autunnali, con nuvolosità instabile, precipitazioni sparse e un deciso calo delle temperature. Questa situazione è dovuta a una circolazione depressionaria che insiste sull’Europa orientale, portando aria fresca e instabile verso le regioni meridionali italiane.

Instabilità in aumento

Nei prossimi giorni, la circolazione depressionaria si sposterà verso ovest, avvicinandosi alla Sicilia. Questo movimento retrogrado contribuirà a un’ulteriore intensificazione dell’instabilità, con l’arrivo di un flusso umido e instabile da ovest-sudovest. Questo flusso si scontrerà con le correnti fresche provenienti dall’Europa orientale, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di piogge e temporali.

Previsioni per martedì 17 settembre 2024

Martedì 17 settembre, la giornata inizierà con un’intensificazione della nuvolosità sulla Sicilia occidentale, a cui seguiranno precipitazioni da moderate a forti su gran parte del territorio regionale. Le zone lungo il versante ionico saranno meno colpite. Dal tardo pomeriggio e in serata, la nuvolosità e i fenomeni tenderanno ad attenuarsi a partire dal trapanese. I venti saranno moderati con locali rinforzi dai quadranti sud occidentali. I mari saranno da poco mossi a mossi, con un lieve aumento delle temperature.

Previsioni per mercoledì 18 settembre 2024

Mercoledì 18 settembre, la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare, con addensamenti più compatti lungo il settore centrale e settentrionale dell’isola, dove si verificheranno precipitazioni sparse, generalmente deboli o moderate. In serata, la nuvolosità tenderà ad attenuarsi su tutta la regione. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti sud occidentali, mentre i mari saranno da poco mossi a localmente mossi, in particolare il Canale di Sicilia. Le temperature saranno in lieve aumento ovunque.