Meteo Sicilia, continua la fase autunnale ma poi di nuovo caldo

Settimana all’insegna dell’autunno, ma con temperature in lieve rialzo. Dopo un weekend all’insegna del tipico clima autunnale, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che ha portato un brusco calo delle temperature, la settimana si apre con la promessa di un tempo variabile e temperature in graduale aumento.

Ancora instabilità, ma con schiarite in arrivo

L’area depressionaria, responsabile dell’instabilità dei giorni scorsi, tenderà a spostarsi lentamente verso occidente, favorendo l’ingresso di correnti instabili da sud-ovest. Questo si tradurrà in un inizio settimana all’insegna della nuvolosità, con possibili piogge sparse, specie nel settore centro-orientale della Sicilia.

Martedì, giornata di transizione

Martedì si preannuncia come una giornata di transizione, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso e possibili rovesci sparsi, meno probabili sul settore orientale dell’isola. In serata è prevista una generale attenuazione della nuvolosità. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, soprattutto nella parte orientale della Sicilia.

Mercoledì, schiarite in arrivo da ovest

Mercoledì si aprirà con un cielo irregolarmente nuvoloso e qualche pioggia sparsa, ma nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad attenuarsi a partire dalla Sicilia occidentale, dove si apriranno ampie schiarite. In serata le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con cielo poco nuvoloso su tutta l’isola. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento.

Temperature in rialzo, ma sotto la media

Nonostante il lieve rialzo termico previsto nei prossimi giorni, le temperature rimarranno ancora qualche grado sotto la media stagionale, in un contesto climatico tipicamente autunnale.