La pizza siciliana conquista il mondo: una pizzeria è tra le Top 100

La Sicilia conquista un posto d’onore nel panorama gastronomico internazionale grazie alla pizzeria Saccharum di Altavilla Milicia, incoronata tra le 100 migliori al mondo dalla prestigiosa classifica “50 Top Pizza World”.

Saccharum eletta la migliore pizzeria in Sicilia

Guidata dal talentuoso Gioacchino Gargano, Saccharum si aggiudica il titolo di migliore pizzeria in Sicilia, posizionandosi al 38° posto in Italia e all’85° a livello mondiale. Un riconoscimento che premia la passione e la dedizione di un team che ha saputo conquistare i palati più esigenti.

Un percorso d’eccellenza

Questo traguardo si inserisce in un percorso di crescita costellato di successi per Gioacchino Gargano, che negli ultimi anni ha collezionato numerosi premi nazionali, affermandosi come uno dei maestri pizzaioli più talentuosi del panorama contemporaneo.

La ricetta del successo

Il segreto del successo di Saccharum risiede nella capacità di coniugare tradizione e innovazione. L’utilizzo di ingredienti di prima qualità, la ricerca costante e la sperimentazione di nuovi sapori, pur rimanendo fedeli alla territorialità, sono gli elementi chiave che hanno reso questa pizzeria un punto di riferimento per gli amanti della buona pizza.

Un’esperienza da non perdere

Se vi trovate in Sicilia, non potete perdere l’occasione di provare la pizza di Saccharum. Un’esperienza culinaria unica che vi conquisterà con la sua esplosione di gusto e la maestria di un grande pizzaiolo.