Angoscia a Partinico: si cerca Antonino, scomparso in mare a Terrasini

Tragedia a Terrasini, dove due giovani sono stati travolti da un’onda anomala mentre si trovavano sugli scogli della zona Paternella. Uno dei due ragazzi, Daniel Cirasi di 20 anni, è riuscito a mettersi in salvo dopo una ventina di minuti di paura e panico. Trasportato all’ospedale Civico di Partinico, è stato medicato per le contusioni e i graffi riportati.

Proseguono le ricerche del giovane disperso

Dell’amico, Antonino D’Amico di 22 anni, non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. Immediatamente sono scattate le ricerche in mare, coordinate dalla Guardia Costiera di Terrasini, con l’ausilio dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e sono riprese questa mattina all’alba, con l’ausilio anche di un elicottero della Guardia di Finanza.

Il Sindaco di Partinico: “Siamo in costante contatto con la Guardia Costiera”

Il Sindaco di Partinico, Pietro Rao, ha espresso la sua preoccupazione per l’accaduto e ha assicurato che le ricerche stanno proseguendo senza sosta. “Sono in contatto costante con il comandante Laura Lucaioli che sta guidando le ricerche del giovane disperso in mare – ha dichiarato il Sindaco Rao -. I controlli si sono estesi fino al largo di Trappeto”.

Apprensione per la sorte del giovane

L’intera comunità di Partinico è in apprensione per la sorte del giovane Antonino. Le ricerche proseguiranno fino a quando non si avranno sue notizie.