Cerca una prostituta ma suona al citofono di un’anziana, lei chiama i Carabinieri

Un errore di indirizzo nel cuore della notte ha trasformato una ricerca “a luci rosse” in un intervento delle forze dell’ordine. È accaduto nel centro storico di Agrigento, dove un uomo, dopo aver contattato telefonicamente una prostituta, si è recato all’indirizzo convinto di aver raggiunto il luogo dell’appuntamento.

In realtà, l’uomo ha sbagliato palazzo e ha suonato al citofono di un’anziana residente. La pensionata, svegliata nel cuore della notte e insospettita dalla presenza dello sconosciuto sotto casa, ha deciso di chiamare il numero unico di emergenza 112.

Resosi conto dell’equivoco e temendo conseguenze, il presunto cliente si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle pattuglie. L’episodio ha comunque generato preoccupazione tra i residenti della zona, già sensibili al tema della sicurezza notturna.