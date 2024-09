Crolla solaio in una scuola: quattro operai feriti

Incidente sul lavoro in una scuola di Pergusa, nell’ennese: un solaio è crollato durante alcuni lavori di ristrutturazione, ferendo quattro operai.

Un ferito grave trasportato in elisoccorso

Quattro operai sono rimasti coinvolti nel crollo di un solaio in una scuola a Pergusa. L’incidente è avvenuto durante lavori di ristrutturazione all’interno della palestra dell’istituto scolastico. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un operaio, le cui condizioni sono apparse subito più gravi, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso in ospedale. Gli altri tre operai hanno riportato ferite lievi.

Indagini in corso sulle cause del crollo

Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause del crollo e verificare il rispetto delle norme di sicurezza durante i lavori di ristrutturazione della palestra.