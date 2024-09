Monreale, via libera ad un nuovo Lidl: approvata la variante urbanistica

Monreale – A Monreale sorgerà un punto Lidl. Il Consiglio Comunale di Monreale ha approvato, la variante al Piano Regolatore Generale che permetterà la costruzione di un nuovo punto vendita Lidl sulla Circonvallazione. La delibera, presentata in Consiglio dal sindaco Alberto Arcidiacono, rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione dello store del colosso tedesco della grande distribuzione.

L’intervento, classificato come “variante urbanistica puntuale” ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 71/1978, interesserà le particelle 1644-491-2800-2799-2801-2803-1127-1728 del foglio di mappa 21 di Monreale. Il progetto, già discusso in una precedente seduta del Consiglio, era stato momentaneamente sospeso per chiarire la necessità di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

“Attraverso l’Assessorato competente – ha spiegato il sindaco Arcidiacono durante la seduta – abbiamo ricevuto un decreto di esclusione dalla VAS. Essendo una trasformazione puntuale del territorio, non è necessaria ulteriore documentazione. Pertanto, invito il Consiglio a deliberare positivamente su questa proposta.” La proposta è stata approvata con 16 voti a favore con il parere favorevole della Terza Commissione.

Il nuovo punto vendita Lidl, con una superficie di vendita di oltre 1.100 mq, sarà dedicato principalmente alla vendita di generi alimentari e non. Sorgerà lungo la SS186 all’altezza dell’incrocio con via Santa Liberata. La struttura, articolata su due livelli, comprenderà anche un’area dedicata al transito merci, locali accessori (servizi igienici, spogliatoi, archivio) e sarà dotata di impianto di ventilazione meccanica controllata, climatizzazione, illuminazione, impianto fotovoltaico per il fabbisogno energetico e il raffrescamento, impianto idrico e di smaltimento reflui.

“L’approvazione della variante urbanistica rappresenta un importante passo avanti per la realizzazione del progetto, che porterà benefici economici e occupazionali al territorio di Monreale”, come di legge nella relazione alla variante.