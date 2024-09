Omicidio a Santa Croce Camerina, giovane accoltellato a morte

Santa Croce Camerina (RG) – Un giovane di origini tunisine è stato accoltellato a morte nella serata di ieri a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi.

L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 20:00 tra via Garibaldi e via Giardino, mentre la cittadina era animata dai festeggiamenti per Santa Rosalia. Durante un diverbio tra i due giovani, uno di loro ha estratto un coltello colpendo a morte il contendente.

Il giovane è deceduto sul posto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Immediatamente allertati, i Carabinieri si sono recati sul luogo del delitto e hanno avviato le indagini. Secondo quanto si apprende, i militari sarebbero già sulle tracce del presunto omicida, che si è dato alla fuga dopo l’aggressione.

In segno di lutto e rispetto per la vittima, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere gli intrattenimenti musicali previsti per la serata.