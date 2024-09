Tragedia sull’A19 Palermo Catania: un morto in un grave incidente stradale

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull’Autostrada A19 “Palermo-Catania”, causando la chiusura temporanea del tratto autostradale in direzione Palermo, all’altezza di Resuttano (CL), al km 82.

L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli. La gravità dell’impatto ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Purtroppo, nonostante l’intervento dei soccorsi, si registra una vittima. Le squadre Anas e le Forze dell’ordine sono al lavoro per gestire la viabilità e consentire la riapertura del tratto autostradale in sicurezza nel minor tempo possibile.

