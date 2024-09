Momenti di incredulità a Palermo, dove un guasto ad un distributore di benzina Ip in via Pallavicino ha scatenato una vera e propria corsa al rifornimento gratuito. L’impianto, per cause ancora da accertare, ha iniziato ad erogare carburante senza richiedere alcun pagamento, attirando l’attenzione di numerosi automobilisti.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il quartiere e anche oltre, con molte persone che, incuranti del guasto evidente, hanno approfittato della situazione per fare il pieno alle proprie auto. Non sono mancati coloro che, spinti dalla sete di carburante a costo zero, si sono presentati al distributore muniti di taniche e bidoni, al fine di fare scorta di benzina.

L’insolito via vai notturno non è passato inosservato, ma il mattino seguente il bilancio per il titolare dell’impianto è stato amaro: ben 3.000 litri di benzina sono andati letteralmente in fumo, causando un danno non indifferente.

Sull’episodio indagano ora le forze dell’ordine, che stanno cercando di risalire ai responsabili del maxi furto di carburante attraverso la visione delle telecamere di sicurezza e le testimonianze raccolte.