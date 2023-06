La star di TikTok Khaby Lame impazzito per la granita siciliana (VIDEO)

Non solo red carpet e première, il Taormina Film Fest regala anche gustosi momenti di golosità. Anche le star internazionali non resistono al fascino della granita siciliana e fanno tappa al BamBar, noto locale di Taormina, per una rinfrescante pausa dal cinema. Tra i vip avvistati quest’anno c’è Khaby Lame, il TikToker più seguito al mondo, che dopo aver perso il lavoro durante la pandemia ha conquistato i social grazie ai suoi video ironici e senza parole. Il giovane senegalese, a Taormina per presentare il suo cortometraggio d’esordio, non ha saputo resistere al bancone delle granite del BamBar.

Nelle storie della pagina Instagram del locale, Khaby appare in compagnia del proprietario Saretto Bambara intento ad assaggiare le prelibate granite. “Mangio la miglior granita in Sicilia. Se la fa lui sicuro è la migliore”, commenta entusiasta la star dei social. I selfie delle celebrità al BamBar non finiscono qui: negli scorsi giorni sono stati avvistati anche la supermodella Adriana Lima, il calciatore Riccardo Marchizza, il cantante Mario Biondi, l’attrice Amber Heard, Matteo Bocelli e il violinista David Garrett.

Insomma, il bar di Taormina si riconferma luogo d’eccellenza per le pause golose delle star, tra un evento e l’altro del Festival cinematografico. E chissà se dopo la scoperta della granita, Khaby Lame non voglia fare un salto anche in altri scenari della Sicilia, magari per un video ironico tra cannoli, arancine e pasta alla norma! Il fascino dell’Isola colpisce ancora.