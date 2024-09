Malore in palestra, dolore e lacrime per Giovanni Schilleci

Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia alla palestra Body Studio Ssd Srl di Palermo. Ieri, 6 settembre, Giovanni Schilleci, 52 anni, socio della palestra, è stato colto da un malore improvviso mentre si allenava. Nonostante il tempestivo intervento dei trainer della struttura, che hanno immediatamente prestato soccorso e utilizzato il defibrillatore, per Giovanni non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio della palestra e della comunità

La notizia della scomparsa di Giovanni Schilleci ha scosso profondamente la comunità della palestra Body Studio. In un comunicato, la direzione si stringe al dolore della famiglia, sottolineando la professionalità e la prontezza dei propri trainer, che hanno fatto tutto il possibile per salvare la vita di Giovanni. La palestra era dotata di defibrillatore e i trainer erano tutti certificati per il primo soccorso, ma purtroppo ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato vano.

Un uomo stimato e benvoluto da tutti

La scomparsa di Giovanni Schilleci ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social network, che descrivono Giovanni come un uomo buono, rispettoso e corretto, un padre e un marito meraviglioso. Particolarmente toccante il messaggio di un utente che ricorda Giovanni come un avversario leale sul campo di calcio e un amico sincero nella vita. Anche il Centro Culturale Parrocchiale e il Circolo delle Donne si sono stretti attorno al dolore della famiglia Schilleci, esprimendo le loro condoglianze alla moglie Adelina e ricordando Giovanni con affetto.