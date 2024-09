Ci sono 3 nuovi ricchi sfondati in Sicilia, hanno messo in tasca 5 milioni

Una pioggia di milioni si è abbattuta sulla Sicilia, dove ben tre persone hanno visto la propria vita cambiare grazie alla fortuna del Gratta e Vinci. Due di queste incredibili vincite sono avvenute a Vittoria, in provincia di Ragusa, gettando la cittadina in un’atmosfera di euforia e mistero. Il primo tagliando milionario, del valore di un milione di euro, è stato venduto nella ricevitoria di Maria Eliana Busacca, situata in via Garibaldi. Pochi giorni dopo, la fortuna ha colpito ancora, questa volta con un biglietto del “Nuovo 50X” da ben due milioni di euro. Il fortunato acquisto è avvenuto presso il Bar Spina, sulla strada provinciale che collega Vittoria a Santa Croce Camerina.

Caccia al vincitore: l’identità dei fortunati giocatori rimane un segreto

Nonostante l’eco della notizia si sia diffusa rapidamente in tutta la città, l’identità dei due nuovi milionari rimane avvolta nel mistero. Entrambe le ricevitorie sono molto frequentate, sia da residenti che da turisti di passaggio, rendendo difficile risalire ai fortunati vincitori.

La notizia della doppia vincita milionaria è stata diffusa da Agimedi.it, agenzia di stampa specializzata nel settore dei giochi, e ha rapidamente fatto il giro della città, alimentando la curiosità e le ipotesi su chi siano i nuovi paperoni di Vittoria.

La fortuna colpisce anche Palermo: un altro milionario grazie al “Miliardario Mega”

Ma la dea bendata non si è fermata a Vittoria. Anche Palermo celebra un nuovo milionario grazie a un tagliando del “Miliardario Mega” da due milioni di euro. Il biglietto fortunato è stato venduto presso la tabaccheria “Chiaramonte” nel quartiere Noce.

Anche in questo caso, l’identità del vincitore rimane un mistero, sebbene i titolari della tabaccheria sospettino si tratti di un cliente abituale. Un biglietto con un messaggio di ringraziamento indirizzato ai gestori è stato infatti ritrovato all’interno della ricevitoria.