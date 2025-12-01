Economia&Lavoro

Monreale, giurano sei nuovi vigili urbani: chi sono

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Sei nuovi istruttori di vigilanza sono entrati ufficialmente a far parte del Corpo di Polizia Municipale di Monreale. I vincitori del concorso bandito dal Comune hanno prestato giuramento questa mattina in Municipio, segnando un importante traguardo per il potenziamento dell’organico comunale.

La cerimonia della firma si è svolta alla presenza del Sindaco Alberto Arcidiacono, del Presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, del Comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, del Dirigente Dino Miceli, e di colleghi del personale amministrativo e della Polizia Municipale.

I nuovi agenti, provenienti da diversi comuni della provincia, sono: Ippolito Scrimenti di Palermo, Denisia Cavalieri di Cinisi, Giuseppe Vigneri di Palermo, Domenico Villari di Messina, Alessandro Reina di Erice, Clelia Burgio di Altofonte.

L’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde ha manifestato grande soddisfazione: “L’ingresso di questi sei nuovi istruttori di vigilanza costituisce un passo fondamentale e lungamente atteso per l’Amministrazione. Si tratta di un investimento per il rafforzamento dell’organico della nostra Polizia Municipale, essenziale per assicurare una maggiore sicurezza e un controllo più capillare del nostro territorio. Auguro a tutti i nuovi agenti un proficuo lavoro al servizio della comunità monrealese.”

Subito dopo la cerimonia, i neo-agenti si sono recati presso il Comando per una prima riunione operativa, alla quale ha preso parte anche l’Assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde.

News suggerite per te:

  1. Monreale, donna colpita da malore fuori dalla scuola Morvillo: salvata dai Vigili Urbani con il defibrillatore
  2. Palermo assume 100 vigili (e lo fa in fretta): chi sono i candidati e cosa succede adesso
  3. Cento nuovi vigili a Palermo: la “pesca” furba del Comune nelle graduatorie di tutta la Sicilia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Dramma della disperazione, uomo si toglie la vita nel terreno di famiglia
Cronaca
Asp Palermo, stabilizzati 10 tecnici di radiologia: contratti a tempo indeterminato
Economia&Lavoro
Spaccio e allacci abusivi allo Zen e Sperone: tre arresti e due denunce
Cronaca
Raffica di cartelle esattoriali nel Palermitano dall’Asp, è caos
Cronaca
Lutto a Palermo, morto Ottavio Marotta: l’Acquasanta piange il suo simbolo dello street food
Cronaca