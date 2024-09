Per il quarto anno consecutivo la cittadina siciliana di Milazzo si conferma protagonista indiscussa della City Nature Challenge, l’evento mondiale dedicato alla citizen science e alla catalogazione della biodiversità urbana che si svolge ogni anno nell’ultimo weekend di aprile.

In questa nuova edizione, Milazzo ha trionfato nuovamente in Italia, classificandosi al primo posto sia per numero di osservazioni naturalistiche che per quantità di specie individuate sul proprio territorio. Risultati eccezionali che rendono la cittadina mamertina la capitale nostrana della biodiversità urbana.

Podio europeo centrato

Ma i successi di Milazzo non si fermano ai confini nazionali. Anche nel contesto europeo la città sicula eccelle, mantenendo saldamente il terzo gradino del podio continentale per osservazioni e specie catalogate. E a livello globale, confrontandosi con oltre 600 città partecipanti da tutto il mondo, si piazza al 25esimo posto per numero di osservazioni e addirittura al 23esimo per quantità di specie censite.

Protagonisti i cittadini milazzesi

Protagonisti indiscussi di questa vittoria sono stati i 224 cittadini milazzesi che, armati di smartphone e taccuino, hanno setacciato ogni angolo del territorio documentando flora, fauna e funghi. In quattro giorni di intensa attività, utilizzando la piattaforma iNaturalist, sono state caricate più di 20.000 osservazioni che hanno permesso di identificare la bellezza di 2.616 specie diverse, tra animali e piante.

Area Marina Protetta sotto la lente

I partecipanti si sono concentrati soprattutto sul promontorio e nell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, fotografando lo straordinario mix di habitat che caratterizza la zona. Dalle falesie a picco sul mare ai fondali cristallini, dalla macchia mediterranea alle praterie di posidonia, ogni ecosistema è stato minuziosamente documentato.

Due concittadini sugli scudi

Tra i protagonisti dell’iniziativa spiccano Adele Schittone e Santi Scibilia, due concittadini che con le loro osservazioni si sono classificati rispettivamente al primo e secondo posto europeo per numero di specie individuate. Un risultato straordinario frutto della profonda conoscenza e del grande amore che questi cittadini nutrono per la natura che li circonda.