Comune di Monreale, concorso per psicologo: ecco come partecipare

Il Comune di Monreale ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario psicologo, figura professionale molto richiesta nel settore pubblico. L’incarico prevede l’inquadramento nell’Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni secondo il contratto nazionale di lavoro.

Per partecipare al concorso sono richiesti il possesso della laurea magistrale LM-51 in Psicologia o titoli equiparati e l’abilitazione alla professione di psicologo con relativa iscrizione all’Albo. Possono concorrere anche i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, purché sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea e venga riconosciuto equipollente a un titolo italiano. In questo caso è necessaria un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il bando è stato pubblicato il 5 settembre sul Portale inPA, dove rimarrà visibile fino alle 14 del 20 settembre. Per consultarlo e inviare la propria candidatura è sufficiente collegarsi al sito https://www.inpa.gov.it. Il bando è disponibile anche presso l’Albo Pretorio online e il sito internet del Comune di Monreale.

Per partecipare occorre registrarsi al portale inPA e compilare l’apposito format in tutte le sue parti. Le domande di ammissione al concorso devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, accedendo con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. È inoltre necessario essere in possesso di un indirizzo PEC intestato o di un domicilio digitale.

Il candidato ha tempo fino alle 14 del 20 settembre per completare l’iscrizione e l’invio della domanda attraverso la piattaforma. La procedura concorsuale prevede una prova scritta con test a risposta multipla e un colloquio orale, oltre alla valutazione dei titoli presentati.

Per ulteriori informazioni sul programma d’esame e i requisiti di ammissione è possibile consultare il testo integrale del bando pubblicato online.