Muore schiacciato da un Tir sulla Ss 514: stava cercando di aiutare l’autista in panne

Cerca di aiutare un uomo in difficoltà e resta ucciso. La tragedia è avvenuta la scorsa notte lungo la Ss 514, al km 33 della Catania-Ragusa. A perdere la vita un uomo di 39 anni.

L’uomo era intervenuto in soccorso del conducente di un Tir che, a causa di un guasto meccanico, si era fermato lungo la Statale. Secondo una prima ricostruzione l’autista del Tir, a causa di un guasto si era fermato a bordo strada. Uno dei meccanici, intervenuto per riparare il mezzo, nell’atto in cui si sarebbe posizionato sotto il bilico – per cause ancora da accertare – è deceduto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco di Caltagirone che hanno estratto la vittima, affidandola ai sanitari del 118 della postazione di Vizzini, che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sull’episodio indagano i carabinieri.