“Ciao papà, ho perso il telefono, questo è il mio nuovo numero”, se lo apri sei fregato

La vecchia truffa è in agguato. “Ciao papà, ho perso il telefono, questo è il mio nuovo numero, puoi salvarlo e scrivermi su whatsapp?”. Torna di nuovo in auge la truffa del foglio che ha perso il numero di cellulare e che proviene dagli sms. Nel messaggio c’è anche un link e se lo premi sei fregato.

Già perché quello che viene dopo è il secondo step della truffa ovvero una richiesta di soldi che devono servire per per riparare il telefono o per affrontare un’emergenza. Qualcuno chiede anche le credenziali del conto corrente. C’è ancora chi ci casca a questa truffa, magari persone fragili e sole, con conseguenze imprevedibili.

Cosa bisogna fare? L’invito è non chiamare numeri sospetti e non cliccare i link contenuti nel messaggio. Nel dubbio bisogna fare prima una chiamata di verifica al numero di vostro figlio. All’inizio dell’estate c’era stata un’ondata di messaggi, poi la notizia era finita sui media e i truffatori si erano dileguati. Ora che la truffa è stata dimenticata è ricominciato l’invio dell’sms truffaldino.

Sono migliaia i siciliani che nelle ultime ore hanno ricevuto gli sms classificati come smishing.