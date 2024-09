E’ la siciliana più bella, Elena Dibattista è Miss Sicilia

E’ stata eletta la più bella di Sicilia che rappresenterà la nostra regione nel corso delle prefinali di Miss Italia edizione 2024. Si tratta di Elena Dibattista, 23 anni, originaria dell’Agrigentino.

La sua passione è il tennis che pratica a livello agonistico. Elena ha infatti partecipato a diversi tornei sia in Italia che all’estero. Si è già laureata in management e marketing vincendo una borsa di studio in Texas. E’ prefinalista nazionale per l’edizione 2024. Le selezioni si sono svolte a Piazza Armerina. A premiarla è stata la vincitrice di Miss Italia 2023 Francesca Bergesio.

Suo, dunque, il titolo di Miss Sicilia superando così le prequalificazioni nazionali che la vedranno concorrere con 200 ragazze. Inoltre figura tra le 40 concorrenti della cosiddetta “Academy” che, su iniziativa di Patrizia Mirigliani, si occupa di formare. Al termine di questo percorso saranno 15 le ragazze che andranno alla finalissima. Le prefinali nazionali sono in programma per settembre a Numana, nella regione Marche, presso il Villaggio Centro Vacanze De Angelis