Forestali, via libera dell’Ars: più lavoro e stipendi più alti

In una giornata caratterizzata dalle tensioni interne alla maggioranza, segnata da reciproche diffidenze e vecchi rancori mai completamente risolti, il governo Schifani porta a casa un risultato importante. Dopo il pacchetto Lavoro, arriva l’incremento delle giornate lavorative e quindi dei salari per i 13.500 forestali stagionali della Sicilia. Superato un momento di impasse, l’Assemblea Regionale Siciliana ha trovato la quadra approvando – con voto unanime – la proposta che garantisce a tutti i contingenti 23 giornate di lavoro aggiuntive. Un intervento che comporterà per le casse regionali una spesa di 41 milioni di euro annui.

La misura è frutto dell’accordo raggiunto in giunta tra l’assessore leghista Luca Sammartino e la meloniana Giusi Savarino, ma in aula è stata rivendicata da tutte le forze politiche presenti. Tanto che Pd e Movimento 5 Stelle hanno voluto prendere la parola per smentire pubblicamente le indiscrezioni, fatte circolare tra i sindacati, secondo cui avrebbero richiesto il voto segreto per affossare l’emendamento.

«L’approvazione della norma sui forestali conferma l’attenzione che il mio governo riserva, fin dall’avvio della legislatura, alla tutela del territorio e alla prevenzione degli incendi. Rafforzare il lavoro degli operai forestali significa investire concretamente nella sicurezza dei nostri boschi e delle comunità. In questa direzione si inserisce anche l’inaugurazione della sala operativa unificata che mette in rete Protezione civile, Corpo forestale e Vigili del fuoco, così come l’iter ormai avanzato per la realizzazione di una control room regionale basata sulle tecnologie di Leonardo, che consentirà una sorveglianza più efficace e moderna del territorio. Prevenzione, coordinamento e innovazione sono pilastri centrali della nostra azione di governo», ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando la misura approvata dall’Ars nella legge di Stabilità.

«Portiamo a casa – ha aggiunto l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino – un risultato importante per il futuro e la stabilità dei lavoratori. La Finanziaria prevede infatti l’incremento di 23 giornate lavorative per tutti gli operai forestali, una platea di 13.500 persone. L’intervento, da 41 milioni di euro, consentirà una migliore gestione del nostro patrimonio boschivo e garantirà una maggiore sicurezza economica a tutte le unità di personale stagionale».