Due emigrati siciliani perdono la vita in incidenti stradali, Aldo Nieli e Carmelo Manna

Aldo Nieli, 46 anni, originario di Santa Margherita Belice (AG), è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale lungo il Passo del Muraglione, valico dell’Appennino tosco-romagnolo in provincia di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, Nieli è caduto dalla sua motocicletta per cause ancora da accertare, riportando un trauma toracico. Nonostante i soccorsi immediati e i tentativi di rianimazione protratti per 40 minuti, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Nieli, sposato e padre di due figlie, si era trasferito da tempo in provincia di Forlì per motivi di lavoro. Faceva parte dell’Esercito italiano ed era di stanza presso la base logistico addestrativa di Milano Marittima. Aveva preso parte a diverse missioni militari all’estero in Iraq, Libano e Afghanistan.

“Esprimo il mio personale cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità di Santa Margherita Belice alla famiglia per la prematura scomparsa del nostro concittadino Aldo Nieli” ha dichiarato il Sindaco Gaspare Viola. Nonostante avesse lasciato il paese nativo per arruolarsi nell’Esercito, Nieli manteneva sempre forti legami con Santa Margherita Belice, dove vivono i parenti e molti amici che oggi lo piangono.

Sempre nel pomeriggio di ieri, un altro incidente stradale è costato la vita a un emigrato siciliano. Si tratta di Carmelo Manna, 53 anni, originario di Milazzo (ME). Manna si trovava in sella alla sua moto sulla via Emilia a Cesena, quando si è scontrato con un furgone. Nell’impatto ha perso la vita anche la compagna 51enne Nadia Storoska, trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dove è deceduta poco dopo. Illesi i due volontari a bordo del furgone.

Anche Manna aveva lasciato la Sicilia da giovane per motivi di lavoro, trasferendosi prima a Rimini e poi a Cesena, dove faceva l’operaio. Proprio a Rimini aveva conosciuto la compagna Nadia, con cui conviveva a Cesena.

Le comunità di Santa Margherita Belice e Milazzo sono sconvolte per la tragica sorte di questi due concittadini, deceduti nello stesso giorno in incidenti lontano dalla loro terra d’origine. Una crudele coincidenza che ha spezzato due vite di emigrati che, nonostante la lontananza, mantenevano sempre saldi legami con la Sicilia.