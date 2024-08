TripAdvisor incorona le riserve naturali siciliane, ecco le più belle

Le riserve naturali rappresentano dei veri e propri scrigni di bellezza per la regione Sicilia. Luoghi dove ammirare paesaggi mozzafiato, spiagge da sogno e una natura incontaminata. Ma quali sono le riserve più apprezzate e recensite sul noto portale TripAdvisor? Scopriamolo insieme.

La Riserva siciliana al top

Al primo posto troviamo la Riserva Naturale dello Zingaro a Castellammare del Golfo. Un luogo definito “natura allo stato puro” dagli utenti, che possono immergersi in un contesto selvaggio e suggestivo, tra calette e scogliere a picco sul mare. Le piccole spiagge sono una più bella dell’altra, con acque trasparenti dove nuotare in mezzo ai pesci multicolore. Un’esperienza indimenticabile che lascia senza fiato.

Anche Vendicari non scherza

Medaglia d’argento per la Riserva di Vendicari, apprezzata per il mare splendido e pulito. Una riserva che merita davvero una visita, anche per scoprire la vecchia tonnara e ascoltare il racconto del custode, che svela tutti i retroscena del lavoro e i riti propiziatori per una pesca abbondante. Davvero coinvolgente e originale.

Sale sul podio delle riserve naturali siciliane più amate anche quella delle Saline di Trapani e Paceco. Un luogo definito “spettacolare e magico” dagli utenti, che lodano la competenza delle guide nell’illustrare la storia e il funzionamento di queste saline, attive da secoli. Un’esperienza arricchente oltre che suggestiva.

Le altre riserve belle in Sicilia

In top five troviamo poi la Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello a Patti, in provincia di Messina. Una spiaggia caraibica con acque turchesi e cristalline, ideale per trascorrere giornate estive in pieno relax. Il posto più bello della costa nord-occidentale siciliana, da raggiungere anche con il traghetto da Oliveri.

A chiudere la classifica delle riserve naturali più amate della Sicilia, quella di Torre Salsa tra Siculiana e Eraclea Minoa. Un’oasi WWF definita “splendida” dai numerosi visitatori, nonostante la strada sterrata di accesso. Il consiglio è di controllare il meteo prima di avventurarsi in questo angolo di paradiso: in caso di pioggia il “Pantano” diventa realmente tale!

Queste le cinque riserve siciliane sul podio di TripAdvisor, luoghi dove scoprire tutta la bellezza aspra e selvaggia della natura dell’isola. Angoli nascosti, spiagge deserte e paesaggi da cartolina. Le recensioni entusiaste confermano che vale davvero la pena organizzare un itinerario ad hoc per scoprirle tutte.