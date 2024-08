Miracolo a Mondello, la corsa verso il mare delle piccole tartarughe

Nascono le tartarughine sulla spiaggia di Mondello. Un lieto evento sulla spiaggia palermitana nella giornata di ieri 27 agosto quando dalla sabbia sono venute fuori tante piccole tartarughe di specie Caretta caretta che in fila indiana hanno iniziato la loro avventura dirigendosi verso il mare.

Il nido nelle scorse settimane era stato messo in sicurezza dopo che mamma tartaruga aveva deposto tante uova nell’arenile di Mondello. I volontari del WWF avevano messo in sicurezza il nido e segnalato la presenza delle uova con dei cartelli. Ieri il lieto evento salutato dai volontari del WWF con un video postato sulla loro pagina. Tantissimi i curiosi che hanno assistito alla schiusa delle uova e alla marcia delle piccole tartarughe per la conquista del mare.

Solo pochi giorni fa altre tartarughine erano nato lungo le spiagge di Balestrate e Trappeto.