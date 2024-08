Schianto all’incrocio della Statale, muore il diciottenne Kevin Nicosia

Kevin Nicosia, 18 anni, è morto in un incidente stradale avvenutola scorsa notte intorno alla mezzanotte a Vittoria, nel Ragusano.

Il giovane Nicosia era in sella ad una Honda che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Lancia Y condotta da una donna all’incrocio tra la strada provinciale 2 e la strada statale 115 nei pressi della circonvallazione di Vittoria.

Nonostante i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Vittoria che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tanto dolore a Vittoria per la morte di Kevin Nicosia, l’ultima vittima di una lunga scia di incidenti stradali che sono avvenuti in Sicilia negli ultimi giorni.