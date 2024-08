La catastrofe del Bayesan: salgono a tre gli indagati

L’ufficiale di macchine Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffiths sono indagati nell’inchiesta sul naufragio del veliero Bayesan, colato a picco il 19 agosto davanti alle coste palermitana. I loro nomi sono stati iscritti dopo quelli del comandante James Cutfield.

All’ufficiale, indagato per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo, i magistrati contestano di non aver attivato i sistemi di sicurezza deputati a chiudere i portelloni dell’imbarcazione. Una “dimenticanza” che ha fatto allagare la sala macchine provocando un black out e poi l’intero veliero. L’elenco degli indagati potrebbe allungarsi già nelle prossime ore.

Il marinaio Matthew Griffiths, 22 anni, inglese, è indagato perchè, secondo quanto contestato dai Pm, era in turno in plancia e avrebbe dovuto segnalare l’arrivo della violenta tempesta che ha investito l’imbarcazione. Anche lui dovrà rispondere di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo.

Intanto l’ufficiale James Cutfield, il comandante del veliero lascerà l’Italia nelle prossime ore dopo che si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm.