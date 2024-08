Sfondano Bancomat con bulldozer, rapina da film in Sicilia

Come in un film. Rapina all’ufficio postale di Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, questa mattina poco prima delle 5. I malviventi hanno sfondato la parete laterale dell’ufficio utilizzando un escavatore e portando via il bancomat, prima di dileguarsi con con un camion.

Ancora incerta l’entità del bottino. Nella provincia di Ragusa è scattata la caccia agli autori del colpo, che hanno caricato a mano la cassaforte sul camion, dopo che il braccio dell’escavatore si è rotto. Entrambi i mezzi erano stati rubati nella zona di Lentini.

Il traffico sull’arteria in direzione di Comiso e dell’aeroporto è rimasto bloccato a causa dell’escavatore che occupa la sede stradale. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Chiaramonte Gulfi e della compagnia di Vittoria. I militari stanno anche raccogliendo testimonianze: a quell’ora più persone transitano nella zona di Roccazzo per recarsi al lavoro e i due bar della piccola frazione di Chiaramonte Gulfi all’alba erano già aperti. Secondo quanto si è appreso, i malviventi, durante il colpo, avrebbero minacciato con le armi i gestori di un bar, intimando loro di non utilizzare i cellulari e di non filmare quanto stava accadendo.