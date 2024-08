Incidente sulla A19 Palermo-Catania, traffico bloccato a Sacchitello

PALERMO – Si sono registrano pesanti disagi al traffico questa mattina sull’autostrada A19 Palermo-Catania, a causa di un incidente avvenuto all’altezza dell’area di servizio Sacchitello, in direzione del capoluogo siciliano.

Secondo quanto riportato da Automap, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sul traffico stradale, la corsia in direzione Palermo è stata chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.

L’incidente, le cui cause sono in via di accertamento, sta provocando lunghe code e rallentamenti al traffico per diverse ore nel tratto interessato, con ripercussioni sulla viabilità.

Gli automobilisti diretti verso Palermo devono dunque dovuto armarsi di pazienza e procedere a rilento, in attesa della completa riapertura dell’autostrada e della normalizzazione della circolazione.