Ondata di maltempo in Sicilia, allagamenti alle Eolie: allerta gialla

L’ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia in queste ore si è abbattuta con particolare intensità sull’isola di Lipari, la più grande dell’arcipelago eoliano. Fin dalle prime ore di oggi la pioggia incessante ha provocato l’allagamento di diverse strade nella zona del centro storico, dove molte persone sono state costrette a ripararsi nei negozi e locali.

I tombini sono letteralmente esplosi in alcuni punti di corso Vittorio Emanuele, una delle arterie principali dell’isola, creando non pochi disagi ai residenti ma anche ai numerosi turisti presenti a Lipari in questo periodo estivo.

Nelle ultime due ore si sono registrati circa 5.000 fulminazioni proprio sulle Eolie. Già nella giornata di ieri la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo gialla per il rischio di temporali nella zona del Messinese, sia sul versante tirrenico che su quello ionico.

Anche nel pomeriggio di oggi il maltempo dovrebbe estendersi alle zone interne della Sicilia e alla provincia di Palermo, con forti piogge e possibili mareggiate lungo le coste. La Protezione Civile ha confermato l’allerta gialla per l’intera giornata del 18 agosto.