Gerardina Trovato, il ritorno a Palermo e la nuova vita dopo il dolore e la depressione

Gerardina Trovato torna sulle scene musicali, più magra e provata ma con la stessa voce di un tempo. Dopo uno stop forzato, causato da problemi personali e non solo, la cantante molto popolare negli anni ’90 ha ritrovato una nuova luce grazie a dei video sui social, su TikTok. La celebre cantante, dopo la caduta in malora e risorta grazie ad un video sul social cionese, ora è pronta per tornare sui palchi e lo farà anche a Palermo.

Cosa è successo a Gerardina Trovato?

Gerardina Trovato, è siciliana, è nata a Catania il 27 maggio 1967. È apparsa in condizioni che non ci si aspettava. Si è raccontata in un video dopo anni di silenzio, problemi familiari, depressione, povertà e il ricorso alla Caritas. La cantante, che ha macinato successi come ‘Sognare, Sognare’ e ‘Gechi e Vampiri’, ha parlato del bisogno della gente per trovare soddisfazione nella musica e nella vita: “Ciao amici, sono Gerardina Trovato. A casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente. E noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate. Diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza”.

Il video su TikTok che ha commosso tutti

Il suo canale TikTok è tornato attivo due settimane fa e lo ha utilizzato per promuovere le sue date live di questa estate nella provincia siciliana come Realmonte, Marianopoli, Palermo, Bivona e Guardavalle. La data di Palermo si terrà il 6 settembre a Villa Filippina. Gerardina Trovato debuttò al Festival di Sanremo nel 1993 con il brano “Ma non ho più la mia città”, conquistando subito fama e successo. L’anno successivo pubblicò “Gechi e Vampiri” e duettò con Andrea Bocelli in “Vivere”. La sua carriera proseguì fino ai primi anni 2000, per poi interrompersi bruscamente.

Nel 2005 partecipò al programma Music Farm, ma dopo solo due settimane abbandonò lo show. Il tentativo di ritorno nel 2009 fallì e da lì in poi ci fu il silenzio. Nel 2016 confessò in tv di soffrire di depressione, che spesso la teneva bloccata a letto. In più, il rapporto con la madre era molto conflittuale e di continua tensione. Nel 2020, anno in cui la madre morì, Gerardina Trovato rivelò di sopravvivere con soli 80 euro mensili della Caritas e un piccolo aiuto di Caterina Caselli per pagare l’affitto. Perse chili e capelli, sviluppando anche problemi fisici come una cirrosi epatica. Chiese l’aiuto di assistenti sociali per via di complesse vicende burocratiche con la madre, che non l’aveva mai sostenuta economicamente.

Le due ex allieve di Amici l’hanno aiutata

L’accorato appello di Gerardina Trovato sui social ha smosso molte persone, tra cui volti noti edd ex allieve di Amici di Maria De Filippi. In particolare, Alessandra Amoroso e Elodie si sono subito mobilitate per aiutarla. La prima, come rivelato da Gabriele Parpiglia, ha contattato privatamente la Trovato. Anche Elodie si è resa disponibile, come confermato dal giornalista: “Per fortuna le telefonate sono arrivate (non da tutti) Elodie compresa”.

Insomma, Gerardina Trovato sta lentamente risalendo dal baratro in cui era finita e sembra pronta a tornare sulle scene musicali che l’hanno vista protagonista. Il sostegno e l’affetto dei fan e di alcuni colleghi stanno ridando energia e fiducia ad un’artista dal grande talento che merita di brillare ancora. La sua voce è immutata e ora potrà tornare ad emozionare il pubblico dal vivo, in attesa anche di nuova musica. La rinascita è appena cominciata.