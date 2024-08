Tragedia a Cerda, ragazzo di 21 anni trovato morto in casa

Un’ombra di lutto ha avvolto le comunità di Sciara e Cerda per la tragica morte di Daniel Zappulla, il giovane di soli 21 anni trovato senza vita nel suo appartamento a Cerda. Le circostanze del decesso non sono ancora chiare e i Carabinieri stanno conducendo le indagini per fare luce sull’accaduto. La notizia ha scosso profondamente entrambe le comunità, dove Daniel era conosciuto e benvoluto da tutti.

Descritto come un ragazzo educato, gentile, allegro e gran lavoratore, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, distrutta da un dolore immenso e inaccettabile.

Per dare un ultimo saluto a Daniel, la salma sarà esposta nella camera mortuaria del cimitero di Cerda oggi 16 agosto dalle 9:30 alle 13:00. I funerali si terranno domani, 17 agosto, alle ore 11:00 presso la chiesa di Maria Santissima Immacolata di Cerda.

Anche l’amministrazione comunale di Sciara, città natale di Daniel, si stringe al dolore della famiglia. “Notizie del genere non vorremmo mai riceverle, una giovane vita spezzata è una ferita nel cuore di tutti noi”, si legge nel messaggio di cordoglio del Sindaco a nome di tutta la comunità.