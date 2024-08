Palermo, uomo di 46 anni trovato senza vita in casa

Forse un malore improvviso è stato a stroncare la vita di un uomo di 46 anni che è stato trovato morto all’interno della propria abitazione, a Palermo. Si tratta di un uomo originario del Ghana trovato morto in casa in via Pietro Mignosi nel quartiere Ballaró.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto l’abitazione e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il medico legale ha eseguito l’esame sul corpo dell’uomo. Sul corpo dell’uomo non ci sarebbero segnali di violenza. La Procura ha disposto l’autopsia per risalire alla causa della morte.