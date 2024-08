A volte torna in Sicilia, avvistamento del rarissimo mammifero marino

BRUCOLI – Un eccezionale avvistamento, uno di quelli che fa ben sperare sullo stato dei mari siciliani. Si tratta di un raro avvistamento di foca monaca.

L’avvistamento, eccezionale, è avvenuto martedì 13 agosto al largo della costa di Brucoli, borgo marinaro in provincia di Siracusa. L’esemplare, lungo circa 2 metri e del peso di oltre 150 kg, è stato filmato mentre dormiva tranquillamente a galla, a circa 2 miglia dalla riva, da due esperti pescatori sportivi del luogo, Giuseppe Epaminonda e Salvo Sicari.

La foca monaca mediterranea (Monachus monachus) è una specie a grave rischio di estinzione che conta meno di 700 esemplari in natura, ed è una presenza rarissima nei mari italiani, avvistata soprattutto in prossimità di alcuni arcipelaghi tirrenici. I due pescatori hanno subito effettuato una segnalazione geolocalizzata al “Gruppo foca monaca” APS, associazione nata circa 50 anni fa per iniziativa del WWF Italia allo scopo di monitorare e proteggere questi mammiferi.

“Mentre pescavamo tranquillamente abbiamo notato questo splendido esemplare, lungo circa 2 metri, che riposava a galla – racconta Epaminonda – Appena l’abbiamo vista, abbiamo deciso di avvicinarci lentamente per filmarla, stando attenti a non disturbarla”.

I due hanno anche prelevato campioni d’acqua su richiesta dell’associazione, che li utilizzerà per analisi del DNA ambientale condotte dall’Università di Milano-Bicocca. Tali analisi mirano a tracciare una sorta di mappa genetica della foca nel Mediterraneo, così da ricostruirne presenza, spostamenti e abitudini.

Non è la prima volta che la foca monaca viene avvistata nella zona: già nel giugno 2022 un altro esemplare era stato filmato al largo della costa bruculese. Gli esperti ipotizzano che alcuni individui isolati abbiano colonizzato l’area, attratti dalle condizioni favorevoli. La Sicilia orientale presenta infatti fondali rocciosi adatti alla specie, oltre che abbondanza di prede e ripari.