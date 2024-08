Tragedia in Francia: muore a 16 anni Federico Corrado Modica, promessa della cucina siciliana

Una terribile notizia arriva dalla Francia, dove il giovane Federico Corrado Modica, 16 anni, originario di Rosolini (Siracusa), ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri nella cittadina di Largentière, nel sud del paese transalpino.

Secondo una prima ricostruzione, Federico si trovava a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un autotreno in transito. L’impatto purtroppo non gli ha lasciato scampo ed il ragazzo è deceduto sul colpo.

Federico, nonostante la giovane età, si era già distinto come talentuosa promessa della cucina italiana in Francia. Il sedicenne, che viveva a Largentière con la madre, aveva deciso di intraprendere la carriera di cuoco in Francia e, grazie alla sua passione per i fornelli e le sue innate doti culinarie, era riuscito in poco tempo a diventare primo cuoco in un importante hotel della zona, conquistandosi l’apprezzamento e la stima di colleghi e superiori.

Originario di Rosolini, in provincia di Siracusa, il ragazzo manteneva uno stretto legame con la sua terra natia e faceva regolarmente ritorno in Sicilia durante il periodo estivo per trascorrere le vacanze insieme ai parenti, in particolare il padre e i nonni paterni, e per ricaricare le batterie prima di rituffarsi nelle sue amate pentole.

La notizia della prematura scomparsa di Federico ha sconvolto le due comunità di Rosolini e Largentière, dove il ragazzo era molto benvoluto per i suoi modi gentili ed educati. I funerali si sono tenuti oggi nella chiesa di Largentière, gremita di parenti giunti anche dall’Italia, oltre che di amici e colleghi del giovane chef, che hanno voluto stringersi intorno ai familiari di Federico per un ultimo commosso saluto.

La sua comunità piange la scomparsa di un giovane pieno di talento e dal brillante avvenire, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari e di chi lo conosceva. Una grave perdita non solo per le sue famiglie italiana e francese, ma per il mondo della cucina che aveva già riconosciuto in Federico un astro nascente.