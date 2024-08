L’Italvolley conquista l’Oro olimpico: la favola della palermitana Myriam Sylla

Un trionfo storico, una vittoria leggendaria: la nazionale italiana di pallavolo femminile conquista la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, dominando in finale gli Stati Uniti con un perentorio 3-0.

Le ragazze terribili di Julio Velasco compiono un autentico capolavoro, annientando le quotate avversarie a stelle e strisce e salendo sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per la prima volta nella storia. Un successo epocale, che certifica la supremazia assoluta del movimento pallavolistico tricolore.

Dopo l’argento mondiale del 2022, l’Italvolley femminile fa dunque il definitivo salto di qualità proprio alle Olimpiadi, il palcoscenico dei sogni di ogni atleta. Fino a questo storico trionfo, le azzurre non erano mai andate oltre i quarti di finale ai Giochi. A Parigi, invece, Sylla e compagne coronano un cammino trionfale: imbattute nel girone preliminare, dominanti nei quarti contro la Cina, perfette in semifinale contro il Brasile campione in carica. Tutto questo prima dell’apoteosi contro gli States in finale.

La vittoria porta a 40 il bottino di medaglie italiane a Parigi 2024 (12 ori, 14 argenti e 14 bronzi), eguagliando il record assoluto ottenuto a Tokyo 2020. Ma questa volta è oro, al termine di una cavalcata fantastica. Il volley femminile entra nell’olimpo dello sport italiano, iscrivendo per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro dei Giochi.

Tra le protagoniste di questa impresa da leggenda, anche la schiacciatrice Myriam Sylla. 26 anni, nata a Palermo da genitori ivoriani, una storia di integrazione e riscatto sociale prima di diventare una fuoriclasse del volley. Oggi, insieme alle compagne, si prende la sua rivincita sportiva: medaglia d’oro al collo, inno di Mameli risuonato alto al cielo di Parigi. Un successo che è già storia.