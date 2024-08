Schianti gravi in Sicilia, 7 feriti

Sette persone sono rimaste coinvolte e ferite in due gravi incidenti stradali avvenuti sull’isola nel corso delle ultime ore. Un grave incidente si è verificato intorno alle 22,30 di giovedì sera sul ponte Guerrieri, il ponte che sovrasta Modica. Per cause ancora in via di accertamento, due autoveicoli sono entrati in collisione più o meno a metà del grande viadotto.

Si è trattato di un impatto particolarmente violento. I due conducenti sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Le due auto sono andate distrutte nello schianto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari. Il transito sul ponte al momento risulta interrotto.

Un altro grave incidente si è verificato a Racalmuto, dove si è registrato uno scontro frontale tra una Fiat Panda con a bordo 4 giovani turisti genovesi e una Ford Focus guidata da un racalmutese. L’incidente, probabilmente causato dall’asfalto bagnato, ha provocato il ferimento di tutti gli occupanti dei veicoli coinvolti, che hanno riportato contusioni e fratture varie. I feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e non sarebbero in pericolo di vita. La Panda, a seguito dell’impatto violento, ha terminato la sua corsa contro un muro. I Carabinieri della stazione di Racalmuto sono intervenuti per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.