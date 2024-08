Incidente nel centro di Misilmeri, ferito un ragazzo

Un grave incidente stradale si è verificato a Misilmeri, in via La Masa. Un furgone, per cause ancora da accertare, avrebbe perso improvvisamente il controllo finendo per schiantarsi contro un muro sul lato della strada. L’impatto è stato violentissimo. Subito dopo l’urto, il furgone è stato tamponato da uno scooter, con a bordo un ragazzo che è rimasto ferito.

Sul posto i carabinieri e un’ambulanza per prestare i primi soccorsi. L’incidente è avvenuto in un tratto particolarmente stretto di via La Masa, che collega la parte alta di Misilmeri con la centralissima piazza della chiesa madre.

I passanti, sentendo il forte rumore dello schianto, sono accorsi numerosi in attesa dell’arrivo dei soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo ferito. Le dinamiche esatte dell’incidente sono ora al vaglio dei carabinieri.