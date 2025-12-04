Cronaca

Incidente tra 3 veicoli nel Palermitano, un ferito e strada chiusa

di Redazione Web
lettura in 0 minuti

Traffico momentaneamente bloccato per incidente stradale, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 309,400 a Partinico (Palermo). Nel sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, si registra un ferito.

Sul posto, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

News suggerite per te:

  1. Strada statale 188 allagata, chiusa in entrambe le direzioni
  2. Incidente sull’A19, maxi-tamponamento a Trabia: 11 veicoli coinvolti, un ferito grave
  3. Maxi controlli dei carabinieri nel Palermitano: 16 denunce, 10 veicoli sequestrati e 3 patenti ritirate
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Cambiano residenza per intascare il RdC, 21 indagati: anche 3 vigili urbani e dipendente comunale
Cronaca
Caro voli per la Sicilia a Natale: ANAFePC chiede tariffe accessibili
Economia&Lavoro
Bagheria sotto choc, Ivana e la piccola Lilly morte in un incidente in California
Cronaca In primo piano
Quattro dipendenti in nero e quattro non in regola, multato bar per 100.000 euro
Cronaca
L’aeroporto di Palermo verso il record storico di 9,2 milioni di passeggeri nel 2025
Economia&Lavoro