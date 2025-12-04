Incidente tra 3 veicoli nel Palermitano, un ferito e strada chiusa

Traffico momentaneamente bloccato per incidente stradale, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 309,400 a Partinico (Palermo). Nel sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, si registra un ferito.

Sul posto, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.