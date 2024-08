75 borse di studio per diplomati siciliani, l’iniziativa della Fondazione Federico II

La Fondazione Federico II ha istituito, per la prima volta, 75 borse di studio per l’accesso all’Università. La scadenza del bando è per il 10 settembre 2024 e destinatari sono gli studenti diplomati in Sicilia nell’anno scolastico 2023/2024 con un Isee inferiore a 25.000 euro.

La Fondazione Federico II investe sul futuro dei giovani con l’istituzione, nella sua prima edizione, di 75 borse di studio (25 da 2 mila euro e 50 da 500 euro) destinate agli studenti e alle studentesse delle scuole medie di II grado della Sicilia per agevolare l’accesso alle Università. Le 25 borse di studio del valore di 2 mila euro spetteranno agli studenti che nell’anno 2024 abbiano conseguito un punteggio di 100/100 agli esami di maturità. Le 50 borse di studio del valore di 500 euro spetteranno agli studenti che nell’anno 2024 abbiano conseguito un punteggio di tra 90/100 e 99/100 agli esami di maturità. Per tutti sarà necessario possedere, tra i requisiti, un reddito ISEE inferiore ai € 25.000.

Link di riferimento: https://www.federicosecondo.org/la-fondazione-federico-ii-investe-sul-futuro-degli-studenti-siciliani/