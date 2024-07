Ex dipendente del Comune trovato morto sulla spiaggia, forse malore improvviso

Tragedia a Scoglitti, in provincia di Ragusa, dove Antonino Agosta, 70 anni, ex dipendente comunale e storico custode del Teatro Vittoria Colonna della città, è stato trovato senza vita in spiaggia.

Secondo una prima ricostruzione, nella tarda serata di ieri Agosta si sarebbe recato da solo sul tratto di spiaggia di Kamarina per una passeggiata o per dedicarsi alla pesca, sua grande passione. Ad accorgersi del corpo ormai privo di vita riverso sulla battigia sono stati alcuni bagnanti, che hanno lanciato immediatamente l’allarme.

Inutili purtroppo i soccorsi: i sanitari del 118, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, stroncato probabilmente da un infarto fulminante. Anche i Carabinieri della locale Stazione, arrivati pochi minuti dopo la segnalazione, hanno potuto solo prendere atto della tragedia.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Maggiore di Modica, dove nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia per confermare le cause del decesso