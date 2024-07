Si trancia il torace con il flex mentre lavora in casa e muore dissanguato

Tragedia in via Roma a Reitano, dove un uomo di 62 anni, Giuseppe Parisi di Caronia, ha perso la vita in un incidente domestico. L’uomo stava effettuando alcuni lavori di riparazione nell’abitazione di proprietà del figlio utilizzando un flessibile, quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’utensile che lo ha ferito gravemente all’addome e al torace.

Inutili i tempestivi soccorsi giunti sul posto con due ambulanze del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, dovuto molto probabilmente ad una massiccia emorragia causata dalle profonde ferite riportate.

Sulla dinamica esatta dell’incidente indagano i Carabinieri della Compagnia di Mistretta, che hanno informato la Procura di Patti. Non si esclude che nelle prossime ore possa essere disposta l’autopsia sulla salma, che verrà trasferita all’ospedale Papardo di Messina.

Le prime ricostruzioni ipotizzano un malfunzionamento del flessibile, con il distacco del disco abrasivo che ha colpito il 62enne, provocando le ferite mortali. La tragedia si è consumata in pochi minuti, senza lasciare scampo all’uomo. Sotto shock i familiari, arrivati poco dopo sul luogo dell’incidente.