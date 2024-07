La Sicilia set dei film “Queer” e “The end”, film protagonisti a Venezia e Toronto

La Sicilia ancora una volta protagonista del grande cinema internazionale. Due importanti produzioni girate nell’Isola grazie al sostegno della Regione Siciliana tramite l’assessorato al Turismo e la Sicilia Film Commission, saranno presentate nei prossimi giorni in prestigiose rassegne cinematografiche mondiali.

Si tratta di “Queer” del regista siciliano Luca Guadagnino, in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e “The End” del regista Premio Oscar Joshua Oppenheimer, evento speciale al Toronto International Film Festival. Un doppio successo che conferma l’impegno della Regione nel promuovere la Sicilia come set ideale per produzioni internazionali di alto livello.

“Queer” vede protagonista la star britannica Daniel Craig ed è stato girato tra gli studi di Cinecittà e diverse location dell’Isola che hanno ricreato scenari dell’America Latina degli anni ’40. In particolare Palermo, con l’Orto Botanico e il quartiere della Kalsa, ha ospitato le riprese ambientate in Messico, mentre Selinunte e Buonfornello quelle panamensi.

“The End” può contare su un cast stellare con Tilda Swinton e Michael Shannon e ha come set unico le suggestive Miniere di Salgemma sulle Madonie, in provincia di Palermo. Uno scenario suggestivo per questa coproduzione internazionale tra Danimarca, Italia, Irlanda, Germania e Regno Unito.

“Sono orgogliosa di questi prestigiosi riconoscimenti – ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata – che confermano l’impegno del nostro assessorato nel sostenere il comparto cinematografico, attrarre grandi produzioni e promuovere le bellezze della nostra Isola”.

I due film testimoniano ancora una volta come la Sicilia, con il suo patrimonio paesaggistico, artistico e culturale, sia una location ideale per il cinema internazionale. Un’opportunità di visibilità e promozione turistica che rientra perfettamente nella strategia della Regione di puntare su una visione integrata in cui l’industria cinematografica ha un ruolo chiave.

L’approdo dei due film a Venezia e Toronto è quindi motivo di orgoglio e soddisfazione. Si tratta di vetrine prestigiose che permetteranno alla Sicilia di mostrare ancora una volta, attraverso il cinema, le sue molteplici bellezze. Un viaggio tra storia, cultura e paesaggi mozzafiato che sarà apprezzato dal pubblico di tutto il mondo.