Monreale, auto ribaltata nel curvone di Pioppo: due feriti

Nella giornata di ieri, un grave incidente stradale ha coinvolto una Renault Clio sulla Strada Statale 186, all’altezza del curvone subito dopo la frazione di Pioppo in direzione Giacalone. La vettura, con a bordo due persone, si è ribaltata, causando il ferimento degli occupanti.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Palermo Boccadifalco, i soccorritori del 118, i Carabinieri del comando di Monreale e il Comando dei Vigili Urbani di Monreale per eseguire i rilievi di rito. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, le due persone a bordo della Renault Clio sono state assistite e trasportate in ospedale. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non destano preoccupazioni.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione stradale, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni. Le autorità competenti stanno ora indagando per determinare le cause esatte dell’incidente, al fine di prevenire ulteriori episodi simili in futuro.