Dramma sul lavoro, operaio muore cadendo in una vasca per l’irrigazione

Tragedia sul lavoro nelle campagne di Vittoria, in provincia di Ragusa. Un giovane operaio è stato trovato senza vita all’interno di un invaso per la raccolta delle acque utilizzato per l’irrigazione nella zona di contrada Resinè.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto accidentalmente nella vasca mentre stava lavorando in uno degli insediamenti serricoli della zona. L’uomo sarebbe un immigrato, probabilmente di origini tunisine.

A fare la drammatica scoperta sono stati i colleghi nella tarda mattinata di oggi. Immediato l’intervento dei carabinieri e degli uomini dello SPESAL per gli accertamenti riguardanti la dinamica dell’incidente e le condizioni di sicurezza dell’impianto e dell’azienda agricola. Sono in corso le indagini.