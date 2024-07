Il campione del tennis Roger Federer atterra a Palermo

Palermo – L’ex numero uno del tennis mondiale, Roger Federer, è atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo a bordo di un jet privato. Il campione svizzero è stato riconosciuto da molti passeggeri in transito che gli hanno chiesto autografi e selfie.

Non sono ancora chiari i motivi della visita del celebre tennista nel capoluogo siciliano. Solo il giorno prima Federer era a Roma insieme alla moglie e ai figli per assistere al concerto dei Coldplay allo Stadio Olimpico.

A Palermo sta per prendere il via la 35esima edizione del torneo WTA 250 Palermo Ladies Open sui campi in terra rossa del Country Time Club. L’aeroporto Falcone Borsellino ha dato il benvenuto al campione svizzero pubblicando una sua foto scattata in una delle sale dello scalo.