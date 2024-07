Scossa di terremoto 3.6 tra Sicilia e Calabria, epicentro nel Reggino

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata all’alba di oggi nella provincia di Reggio Calabria. Il sisma, secondo i dati dell’INGV, si è verificato alle 4:51 con epicentro a 5 km a sud-ovest del comune di Rizziconi, ad una profondità di 58 km.

Avvertita anche nel Messinese

La scossa, pur non essendo di forte intensità, è stata avvertita distintamente dalla popolazione non solo nel reggino ma, stando alle prime segnalazioni, anche nella Sicilia orientale. Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose, ma in molti sono stati svegliati di soprassalto dalla vibrazione.