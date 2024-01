Precipita da un ponte con l’auto, strazio per Giuseppe Maggiore

Tragedia a Militello in Val di Catania per la morte di Giuseppe Maggiore, 43 anni, deceduto in un terribile incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto con a bordo Maggiore insieme al figlio e al nipote, è uscita di strada precipitando da un ponte e finendo in un torrente tra Lentini e Scordia. Per Maggiore non c’è stato nulla da fare, mentre il figlio e il nipote, trasportati d’urgenza all’ospedale di Lentini, non sarebbero in pericolo di vita.

La notizia della morte di Maggiore ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Militello che in queste ore lo ricorda come un ragazzo solare e sorridente. “Giuseppe era un amico grande, sempre pronto ad aiutare gli altri con il suo sorriso” scrive un amico sui social. Messaggi di cordoglio in ricordo del 43enne stanno arrivando da tutto il paese per quella che viene definita una tragica perdita per l’intera comunità..

E ancora: «Che dolore, che strazio per tutti noi, caro Peppe. Non riusciamo a credere a quello che è successo, non è giusto. sappi che non ti dimenticheremo mai». Il figlio e il nipote, trasportati all’ospedale di Lentini, sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti medici e sarebbero fuori pericolo.