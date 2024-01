Turisti belgi derubati in pieno centro a Palermo

PALERMO – Brutta disavventura per due turisti belgi in vacanza nel capoluogo siciliano. I due, mentre rincasavano presso il loro hotel situato in corso Vittorio Emanuele, sono stati avvicinati da due malviventi che, approfittando di un momento di distrazione, hanno strappato la borsa a una delle vittime per poi darsi alla fuga.

All’interno della borsa, il cellulare, il portafogli contenente documenti e carte di credito e 150 euro in contanti. Sull’episodio indagano i Carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per identificare i responsabili.