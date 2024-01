Capodanno: 4 feriti per i botti e 4 in coma etilico a Palermo

Quattro persone sono rimaste ferite a Palermo a causa dei botti esplosi durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. I feriti, tutti uomini, sono stati ricoverati presso l’ospedale Civico di Palermo.

Il più grave è un 45enne che ha riportato lesioni importanti ad una mano. L’uomo è stato ricoverato in chirurgia plastica per un trauma complesso alla mano in seguito allo scoppio di un petardo. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Insieme a lui è stato ricoverato anche un 39enne, anch’egli con lesioni ad una mano per l’esplosione ravvicinata di un fuoco d’artificio. Entrambi dovranno essere sottoposti a interventi chirurgici e poi a periodi di riabilitazione per recuperare la completa funzionalità degli arti.

Altri due giovani, di 26 e 20 anni, sono stati medicati al pronto soccorso e dimessi con prognosi di alcuni giorni. Per loro solo ferite lievi e contusioni, ma dovranno tornare in ospedale nei prossimi giorni per ulteriori medicazioni.

Purtroppo non sono solo i botti a provocare danni nella notte di Capodanno. Al Civico sono arrivati anche quattro ragazzi con intossicazione da alcol: hanno ecceduto con le bevande alcoliche durante i festeggiamenti e sono stati ricoverati per etilismo acuto. Sono stati tenuti sotto osservazione per tutta la notte e ancora in queste ore si trovano ricoverati in ospedale, anche se le loro condizioni non destano preoccupazioni.