Cronaca

Tragedia botti di Capodanno: amputate due dita a un 37enne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

La notte di Capodanno 2026 non ha rappresentato un’eccezione per quanto riguarda i feriti legati ai botti. Quattro persone sono rimaste ferite nel Messinese a causa dei botti di fine anno: il caso più serio riguarda un uomo di 37 anni, ricoverato al Policlinico con l’amputazione di due dita e una prognosi di 30 giorni.

Gli altri tre feriti, due uomini e una donna, hanno riportato lesioni di minore gravità. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere incendi.

News suggerite per te:

  1. Arisa e The Kolors a Palermo per il Capodanno 2026: grande festa in piazza Politeama
  2. Maxi blitz nelle campagne di Misilmeri: smantellata fabbrica di botti clandestina
  3. Prima vittima dei botti: petardo esplode in pieno volto, uomo trasferito d’urgenza a Palermo
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

“Ma non erano a Bari?”: i The Kolors a Palermo dopo la TV, social scatenati sul caso della diretta
Società
Benvenuto Samuele: è lui il primo bimbo del 2026 nato a Palermo
Cronaca
È uno dei primi siciliani nati nel 2026, Alessandro viene al mondo alle 00.01
Cronaca
Terrore a capodanno allo Zen, proiettile ferisce 34enne
Cronaca
Botti di fine anno, 7 feriti a Palermo: in 3 persone perdono le falangi
Cronaca In primo piano