Tragedia botti di Capodanno: amputate due dita a un 37enne

La notte di Capodanno 2026 non ha rappresentato un’eccezione per quanto riguarda i feriti legati ai botti. Quattro persone sono rimaste ferite nel Messinese a causa dei botti di fine anno: il caso più serio riguarda un uomo di 37 anni, ricoverato al Policlinico con l’amputazione di due dita e una prognosi di 30 giorni.

Gli altri tre feriti, due uomini e una donna, hanno riportato lesioni di minore gravità. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere incendi.