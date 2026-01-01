Botti di fine anno, 7 feriti a Palermo: in 3 persone perdono le falangi

Non è stato un passaggio d’anno indolore nemmeno per il capoluogo siciliano. Nonostante i divieti e gli appelli alla prudenza, il bilancio dei festeggiamenti di San Silvestro a Palermo parla di sette persone finite in ospedale a causa di petardi e scoppi accidentali. Una notte di lavoro intenso per i sanitari, che si sono trovati a gestire traumi seri, soprattutto alle mani.

Al Policlinico “Paolo Giaccone”, il viavai tra Pronto Soccorso e Chirurgia Plastica è stato costante. Qui sono stati assistiti quattro uomini: tre di loro sono rimasti vittima dell’esplosione anticipata di petardi, mentre il quarto è stato ferito da una pistola scacciacani (da scoppio). Per tre di questi pazienti le conseguenze sono state pesanti, con la perdita parziale di alcune falangi e il conseguente ricovero in reparto. Solo uno, fortunatamente, ha riportato lesioni più lievi ed è stato dimesso dopo le cure.

Situazione simile all’ospedale Civico, dove altri tre palermitani sono stati trasportati d’urgenza. Anche in questo caso, il denominatore comune sono le ferite da scoppio. Uno dei feriti, che presentava lesioni particolarmente profonde alle dita, è stato trasferito nel reparto di Chirurgia Plastica per tentare di salvare la funzionalità della mano.